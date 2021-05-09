خالد مشعل: القدس ملتهبة ولن تستقر تحت أقدام الغزاة

قال خالد مشعل، رئيس حركة “حماس” في خارج فلسطين، إن “القدس ملتهبة ولن تستقر تحت أقدام الغزاة من الصهاينة”.

جاء ذلك في كلمة له خلال مهرجان خطابي بعنوان “بيت المقدس ووعد الآخرة”، نظمته عن بعد “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكومية)، تزامنا مع تصاعد الاعتداء على الفلسطينيين في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وأضاف مشعل أنه “رغم كل ما نعاني منه ورغم أن أعدائنا يتسلحون بقوى دولية ويحاولون تفريق الأمة وظنوا أن المرحلة لصالحهم، إن شاء الله سيُهزم الجمع ويولون الدبر، وسيُهزمون عما قريب”.

وتابع: “لا حياة لنا بدون القدس”.

وأردف: “القدس ليست عاصمة سياسية ودينية وروحية وحضارية، بل هي الماضي والحاضر والمستقبل، وهي الأرض التي بشرنا الله أنها ستكون أرض الحسم مع الصهاينة في الجولة الأولى والأخيرة”.

وأوضح أن “ما يحصل في حي الشيخ جراح هو تطهير عرقي بتهجير عائلات لها تاريخ وحاضر في الحي”.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح”.

ومساء الجمعة، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، عن إصابة 205 أشخاص، معظمها في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. (الأناضول)