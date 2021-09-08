خامس طائرات المساعدات الإنسانية الإماراتية تصل أفغانستان

وصلت خامس طائرات المساعدات الإنسانية من الإمارات إلى أفغانستان، اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت حركة طالبان.

وأكد المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن طائرة إماراتية محملة بـ30 طنا من المساعدات الغذائية والطبية هبطت اليوم الأربعاء في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وتعد هذه خامس طائرة مساعدات إماراتية تصل أفغانستان في الأيام الأخيرة.

وبالإضافة إلى الإمارات، أرسلت كل من قطر والبحرين أيضا مساعدات إلى هذا البلد