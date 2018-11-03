خامنئي: أمريكا هزمت على يد إيران منذ 40 عاما

مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي

استبق مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده الاثنين، بالإعلان عن أن إيران هزمت أمريكا قبل 40 عاما، أي حين أسقطت نظام الشاهنشاه الموالي لها.

وقال خامنئي اليوم السبت، إن: "التوتر بين أمريكا وإيران مستمر منذ أربعين عاما وشن العدو حروبا عسكرية واقتصادية وإعلامية، لكنه لم يحقق شيئا".

وأضاف: خلال أربعين عاما كانت أمريكا هي المهزومة بينما كانت إيران هي المنتصرة.

واستشهد خامنئي على كلامه بالقول، إن: الدليل على هزيمة أمريكا أنها تبدأ الهجوم دوما لكنها لا تحقق أيا من أهدافها.

واعتبر مرشد الثورة الإيرانية، أن: هدف أمريكا من جميع تحركاتها تجاه طهران، يتمثل باستعادة السيطرة على إيران مثلما كان الأمر في عهد الطاغوت (الشاه الإيراني) لكنها عجزت عن ذلك.