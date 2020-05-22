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خامنئي: إسرائيل غدة سرطانية في الشرق الأوسط

منشور 22 أيّار / مايو 2020 - 12:06
خامنئي: إسرائيل غدة سرطانية في الشرق الأوسط

دعا الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الفلسطينيين اليوم الجمعة إلى مواصلة انتفاضتهم ضد إسرائيل، واصفا إياها بأنها “غدة سرطانية” يتعين التصدي لها إلى أن يتحرر الفلسطينيون.

وقال خامنئي في خطبة على الإنترنت: “انتفاضة الفلسطينيين ينبغي أن تستمر… النضال من أجل فلسطين جهاد في سبيل الله وفريضة إسلامية واجبة… النظام الصهيوني غدة سرطانية في المنطقة”.

وتابع: “فيروس الصهاينة الطويل سيُستأصل”.

وألقى خامنئي خطبته بمناسبة يوم القدس الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وهو اليوم الذي أعلنه آية الله روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران. (رويترز)


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