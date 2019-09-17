خامنئي: إيران لن تدخل مطلقا في محادثات مع أمريكا

أعلن مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، بشكل مفاجئ، الثلاثاء، أن إيران لن تدخل مطلقا في محادثات مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني، حيث علل تصريحه بالقول: "إن القرار يأتي بسبب سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن على طهران".

وأوضح أن هذه السياسة الأمريكية "ستبوء بالفشل".

وأكد خامنئي أنه "لا تفاوض مع أمريكا في أي مستوى كان، لا في نيويورك ولا في غيرها، معتبرا سياسة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني بانها ليس لها أي قيمة."، إلا أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لم يؤكد ذلك بعد.