خامنئي: إيران وجهت صفعة لأمريكا بقصف قواعدها ولكن الانتقام لسليماني أمر آخر

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، إن بلاده بالهجوم الصاروخي “وجهت صفعة على وجه الولايات المتحدة”، معتبرا أن هذا غير كاف للانتقام لاغتيال الولايات المتحدة للقيادي بالحرس الثوري قاسم سليماني.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لـ”خامنئي” للتعليق على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران، فجر الأربعاء، ضد قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية.

وأضاف: “الهجوم الصاروخي على القاعدتين الأمريكيتين في العراق ناجح، فعدونا هما أمريكا والكيان الصهيوني (إسرائيل)، ووجهنا للولايات المتحدة صفعة الليلة الماضية”.

وقال في كلمة اليوم، بعد ساعات من قصف إيران للقاعدتين: “هذه الضربة وحدها لا تكفي، بل لا بد أن يتواصل العمل لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة”.

وفي السياق، جدد خامنئي رفضه استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن.

وتابع: “التفاوض بشأن البرنامج النووي كان مقدمة للتدخل، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلم أن وجودها في المنطقة مرفوض”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

كما تحدثت وكالة “فارس نيوز” شبه الرسمية عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة “عين الأسد”، فيما نفى مسؤول أمريكي سقوط قتلى بصفوف جنود بلاده.

وعقب الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أحيط علماً بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب. (وكالات)