خامنئي: سنرد على "القرصنة" البريطانية

توعد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الثلاثاء بأن ترد إيران على ”القرصنة“ البريطانية المتمثلة في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

ودعت إيران بريطانيا إلى الإفراج فورا عن الناقلة التي سيطر عليها مشاة البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها انتهكت عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون ”تمارس بريطانيا الشريرة القرصنة وتسرق سفينتنا... وتضفي طابعا قانونيا على ذلك. لن تدع إيران ومن يؤمنون بنظامنا مثل هذه الأفعال الشريرة تمر دون رد“.

