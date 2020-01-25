خامنئي: شعوب "الشرق الأوسط" مشمئزون من أمريكا

اعتبر قائد الثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، أن شعوب الشرق الأوسط، وبينهم المواطنون العراقيون، مشمئزون من أمريكا التي ارتكبت جرائم في العراق.

جاء ذلك في تغريدة لخامنئي تعليقا على التظاهرات الحاشدة في العاصمة بغداد ومدن أخرى مطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق.

وقال خامنئي في التغريدة التي نشرها مساء أمس الجمعة ونشرتها اليوم السبت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، مخاطبا الولايات المتحدة: “شعوب بلدان هذه المنطقة مشمئزة من أمريكا، لقد ارتكبتم جرائم في العراق”.

وأضاف قائد الثورة في التغريدة، التي أرفقها بوسم “ثورة العشرين ثانية 2020”: “الشباب العراقيون مشمئزون منكم. لماذا لا يدرك الأمريكيون هذا الأمر؟”.

وجاءت التظاهرات العراقية للمطالبة بخروج القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى من العراق بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني مع أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.

وردت إيران بقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق، ما أسفر عن إصابة 34 جنديا بجروح في الدماغ، بحسب البنتاغون أمس الجمعة.

كان الجيش الأمريكي قد أعلن في السابع عشر من الشهر الجاري أن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.