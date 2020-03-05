خامنئي: قلوبنا جريحة لما يتعرض له مسلمو الهند من مجازر

قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن "‏قلوب مسلمي العالم جريحة بسبب المجازر المرتكبة بحقّ المسلمين في ‎الهند".

وقال خامنئي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس: "قلوب المسلمين في العالم جريحة لما يتعرض له مسلمو الهند من مجازر. ينبغي على الحكومة الهندية أن تقف في وجه الهنود المتطرفين والأحزاب التي تؤيدهم، وأن تحول دون عزلتها في العالم الأسلامي".

وخلفت أعمال العنف التي يتعرض لها المسلمون في الهند على يد الهندوس أكثر من 40 قتيلا.

كما تظهر مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حرق الهندوس مئات المنازل العائدة لمسلمين ونهب متاجر في العاصمة الهندية بعد اندلاع اشتباكات طائفية أججها قانون الجنسية الذي يراه البعض عنصريا ضد الأقلية المسلمة في الهند.