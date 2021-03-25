خامنئي للأمريكيين: "نتمنى أن يهدي الله كل الضالين"

وجه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، رسالة إلى الأمريكيين قائلا: "نتمنى أن يهدي الله كل الضالين في العالم عن ضلالهم".

وقال خامنئي في تغريدة عبر "تويتر": أنتم، الأمريكيين، يجب أن تعلموا أنكم لا تعرفون هذه المنطقة وشعوبها، وأنكم تخطئون.. نتمنى أن يهدي الله - تعالى - كل الضالين في العالم عن ضلالهم، وأن يرجعهم عن أخطائهم".

أنتم، الأمريكيّون، يجب أن تعلموا أنكم لا تعرفون هذه #المنطقة وشعوبها، وأنكم تخطئون.

نتمنى أن يهدي الله - تعالى - كلّ الضّالين في العالم عن ضلالهم، وأن يرجعهم عن أخطائهم. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) March 24, 2021

وشدد خامنئي على أن "الأمريكيين مخطئون في قضايا المنطقة كلها. في الدعم الظالم للكيان الصهيوني، ووجودهم المغتصب في سوريا، ومجاراة الحكومة السعودية في ضرب شعب اليمن المظلوم، وسياستهم بشأن فلسطين، هم مخطئون".

وأضاف: "الأمريكيون فرحون بأن بضع حكومات تافهة تطبع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. هذه الحكومات التافهة ليس لها تأثير.. الأمة الإسلامية لن تنسى ولن تتخلى عن قضية فلسطين".