خامنئي وسلطان عمان يبحثان تعزيز مصالح البلدين

لبى سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي وصل أمس الأحد إلى طهران دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة بلاده، التقى خلالها المرشد الإيراني علي خامنئي.

ووصل سلطان عمان إلى طهران على رأس وفد رفيع يضم كل من وزير الدفاع والخارجية والاقتصاد.

وتأتي الزيارة وفقا لديوان البلاط السلطاني في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما ترمي الزيارة أيضا إلى تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين سلطنة عمان وإيران في مختلف المجالات، وتعزيز سبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما في الحاضر والمستقبل..