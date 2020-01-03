خامنئي يتوعد قتلة سليماني وروحاني يتحدث عن انتقام من دول المنطقة

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تعليقا على اغتيال قاسم سليماني، الجمعة، إن هناك “انتقاما قاسيا ينتظر المجرمين”، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأعلن المرشد الأعلى حدادا وطنيا لمدة 3 أيام.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن قائد الثورة الإيرانية قال في بيان إن “انتقاما قاسيا بانتظار المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء في حادث ليلة أمس”.

ونوه إلى أن “الشهيد سليماني هو رمز دولي للمقاومة، وكل عشاق المقاومة سيطالبون بدمه.. على كافة الأصدقاء والأعداء أن يعلموا أن خط المقاومة سيتواصل باندفاع أكبر وأن النصر الحاسم سيكون حليفه”.

وأوضح أن “فقدان اللواء سليماني مرير لكن مواصلة الجهاد حتى تحقيق النصر النهائي ستكون أكثر مرارة على المجرمين”.

كما قال إن الحادث سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد أن “الشعب الإيراني سيخلد اسم الشهيد الفريق قاسم سليماني والذين استشهدوا معه لا سيما المجاهد العظيم السيد أبو مهدي المهندس”.

وأعلن قائد الثورة الإيرانية “الحداد العام لثلاثة أيام على استشهاد الفريق قاسم سليماني، وقدم التعازي لجميع أفراد أسرته”.

من ناحية ثانية، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة إن بلاده ستكون أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة ردا على مقتل سليماني في العراق.

وقال روحاني في بيان: “استشهاد سليماني سيجعل إيران أشد حزما في مقاومة التوسع الأمريكي والدفاع عن قيمنا الإسلامية. بلا أدنى شك ستنتقم إيران والدول الأخرى الساعية إلى الحرية في المنطقة”.

وفي وقت سابق، أوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية نقلا عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله إن طهران ستنتقم انتقاما ساحقا لاغتيال قاسم سليماني.

وقال حاتمي: “سننتقم انتقاما ساحقا للاغتيال الجائر لسليماني… سننتقم من جميع المتورطين والمسؤولين عن اغتياله”. (وكالات)