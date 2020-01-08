خامنئي يطالب بالمزيد من الهجمات وظريف يؤكد: الرد انتهى

فيما طالب مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي بالمزيد من الضربات على القواعد الاميركية متوعدا دول الجوار بضربات ممائلة فقد اكد وزير الجارجية جواد ظريف ان الرد على مقتل قاسم سليماني قد انتهى

وقال مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، الأربعاء، إن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها".

وتأتي كلمة خامنئي، بعد ضربة صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأضاف خامنئي أن سليماني تمكن من إحباط جميع المؤامرات الأمريكية في الشرق الاوسط، وهزم مخططات أمريكا في لبنان وسوريا والعراق.

وقال خامنئي إن "حزب الله" اللبناني يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه، وسليماني لعب دورا مؤثرا في ذلك.

كشفت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن احتمال استهداف قواتها القواعد الأمريكية في دول الجوار، بما في ذلك القواعد الكائنة في السعودية والإمارات، وليس هذه الدول بعينها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، ردا على سؤال حول احتمال استهداف دبي، والرياض، بعد ساعات من قصف الحرس الثوري للقواعد الأمريكية في العراق: "لن نستهدف دول الجوار بذاتها، بل سنستهدف القواعد الأمريكية في هذه الدول فقط".

وأوضح أن "عشرات الصواريخ الباليستية استهدفت مركزا تستخدمه واشنطن للإرهاب دون أن تكشفها الرادارات الأمريكية".

ظريف: الرد انتهى

في مقابل موقف ودعوات مرشد الثورة الايرانية فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، انتهاء رد طهران على اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وجاء تصريح ظريف، عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل سليماني، بغارة أمريكية الجمعة.

وقال ظريف، في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام إيرانية إن "رد طهران على اغتيال الجنرال سليماني، انتهى".

وأضاف: "قصفنا القاعدة التي انطلقت منها الطائرة التي استهدفت سليماني".

وأشار ظريف، في تغريدة سابقة على "تويتر" أن "إيران اتخذت وخلصت إلى إجراءات متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التي بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين".

وأكد "نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وأعلن الحرس الثوري، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل سليماني.

ولاحقًا، تحدثت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد"، فيما نفى مسؤول أمريكي سقوط قتلى بصفوف جنود بلاده.

وعقب الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.