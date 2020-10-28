خامنئي يعتبر دعم ماكرون للرسوم المسيئة للنبي "حماقة"

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أن دعم الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون للرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد هو “تصرف أحمق”، وذلك في رسالة الى الشباب الفرنسي نشرها موقعه الرسمي الأربعاء.

وجاء في الرسالة “يا شباب فرنسا! اسألوا رئيس جمهوريتكم: لماذا يدعم إهانة رسول الله ويصنّفها حريّة في التعبير؟ هل هذا ما تعنيه حريّة التعبير: الشتم والإهانة، وتوجيه ذلك لشخصيات متألّقة ومقدّسة؟ ألا يُمثّل هذا التصرّف الأحمق إهانة لمشاعر الشّعب الذي اختاره رئيساً له؟”. (أ ف ب)