خامنئي يوعز للبحرية الإيرانية بالتواجد في المحيطات

أكد قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، أن القائد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي أصدر توجيها للبحرية الإيرانية بتواجد قواتها في المحيطات.

وأشار الأميرال، في كلمة ألقاها اليوم أثناء مشاركته في "ملتقى تقديم إنجازات القوة" بكلية القيادة والأركان في الجيش الإيراني، أن مكتب قائد الثورة أورد توجيها عنه بالتحرك في المحيطات "حين تكون القوة البحرية في الجهوزية اللازمة للقيام بهذه الخطوة".

ووصف خانزادي البحار بأنها "بمثابة فرصة لنيل المكانة الإقليمية والتنمية المستدامة والتقدم ومضاعفة الثروة"، مشددا على ضرورة تعزيز الإسناد الصناعي والعلمي والمعرفي بما يتجسد في البنى التحتية والكوادر البشرية، من أجل "التواجد المؤثر" في البحار.

وأشار الأميرال إلى وجود حاجة إلى إحياء الحضارة البحرية عبر الاهتمام بسواحل إقليم مكران جنوب شرق الجمهورية الإسلامية والتي تمتاز بموقع مناسب وطاقة استراتيجية مطلوبة، حسب قوله.

وكان خامنئي قد عقد في 28 نوفمبر الماضي اجتماعا بقادة ومسؤولي القوات البحرية في الجيش الإيراني، حيث أكد على ضرورة أن تعزز القوات المسلحة جاهزيتها وقدراتها كي لا يجرؤ العدو على تهديد الشعب.