خان: باكستان لن تعترف بإسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الثلاثاء، أن بلاده لن تعترف بكيان الاحتلال الإسرائيلي حتى إعطاء الفلسطينيين حقهم بتسوية عادلة.

جاء تعليق خان بعد أيام من الإعلان عن اتفاق تطبيعي بين تل أبيب وأبوظبي، بوساطة الولايات المتحدة، وهو أول اتفاق بين دولة خليجية وإسرائيل.

وفي تغريدة نشرها مكتبه على حساب “تويتر”، قال خان: “موقفنا واضح جدا؛ وهو كما قال القائد العظيم محمد علي جناح، إن باكستان لن تعترف أبدا بإسرائيل حتى يُعطى الفلسطينيون حقهم بتسوية عادلة”.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع حيث اعتبرته القيادة الفلسطينية وفصائل بارزة مثل “حماس” و”فتح”، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”. (الأناضول)