خبراء جيولوجيا: سدود تركيا ساعدت في وقوع الزلزال

اعتبر خبراء في الجيولوجيا، أن الكم الهائل من السدود التي بنتها تركيا، بعدد يتجاوز ال 579 سدا، وتخزن أكثر من 651 مليار متر مكعب من المياه، لعبت دورا في قوة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين الماضي، بقوة بلغت 7.7 على مقياس ريختر.

ويرى خبير الجيولوجيا الأردني، أحمد الملاعبة، أن السدود التي بنتها تركيا، على حساب العراق وسوريا، ساعدت في وقوع الزلزال، على الرغم من أنها لم تكن السبب المباشر في ذلك.

ويعتقد أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية، أن كميات المياه المخزنة في السدود التركية، تعادل عشرة أضعاف "سد النهضة" في إثيوبيا، وأن تلك السدود التي تحتجز خلفها أكثر من 651 مليار متر مكعب من المياه، تعتبر من أكبر السدود في العالم من حيث مخزونها.

وقال ملاعبة، إن كميات المياه المخزنة في سدود تركيا، تؤثر بشكل كبير على الكرة الأرضية، إذ أن ثقلها قد يؤدي إلى تأخير دوران "الأرض" ولو لثوان معدودة، مبينا أنه لو توزعت تلك المياه على مناطق مختلفة في اليابسة، قد تسهل الأمور بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

وأضاف: "إن زيادة المياه المخزنة في السدود، وتسربها عبر الشقوق والفواصل في قشرة الأرض، سيؤثر في الأحواض الجوفية، من حيث تمدد الكسور وتوسعتها، وبالتالي خلخلة وتكسير الفوالق"، مؤكدا أن هذا ما حدث بالفعل.