خبراء يحذرون: داعش سيعود بشكل اقوى

حذر تقرير اميركي من أن تنظيم "داعش" يستعد للعودة الى ساحة الارهاب وعلى نحو أشد خطورة رغم خسارته معظم الأراضي التي كان سيطر عليها في سوريا والعراق.

وقال خبراء في معهد دراسات الحرب الأميركي، ان داعش لا يزال يحتفظ بشبكة تمويل عالمية تدعم عودته مجدداً، خاصة مع قدرة عناصر التنظيم على إعادة بناء قدراته الإعلامية وإمداده بالأسلحة والعتاد لتجهيز عدد من الإرهابيين الجدد، وفق التقرير.

كما بدأ داعش، بحسب التقرير، بإعادة بناء قدراته الرئيسية أواخر العام الماضي، ما سيفضي إلى موجات جديدة من العمليات الإرهابية في أوروبا والعالم.

وأكد التقرير أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان أخطأ بإعلان القضاء على التنظيم وسحب القوات الأميركية من الأراضي السورية.

كذلك أشارت التحذيرات إلى أن "داعش" لا يزال يقود نحو 30 ألف مسلح في العراق وسوريا، أي ما يكفي للسيطرة على الفلوجة والموصل ومدن أخرى في العراق، إضافة إلى معظم شرق سوريا، في 3 سنوات فقط.

وطالب التقرير الولايات المتحدة بأخذ كل الاحتياطات الأمنية والاستعداد لهذه العودة، موضحاً أن التباطؤ في مكافحة "داعش" أعطى الكثير من الوقت للمجموعة للتخطيط والإعداد للمرحلة التالية من الحرب.