خبيرة الفلك جاكلين عقيقي تتحدث عن مآسي السنة الجديدة 2023

توقعت عالمة الفلك وخبيرة الابراج اللبنانية جاكلين عقيقي أن تكون سنة 2023 اصعب من سابقتها 2022 بمراحل وذلك في النصف الاول منها لتتحدث عن نصفها الثاني بانها ستكون سنة "الإنفراجات المتواصلة".

وفي التفاصيل حسب ما نقلت عنها قناة السومرية الفضائبة العراقية فان سنة 2023 ستكون متأزّمة في اشهرها الاولى وبالأخصّ في الشهر الاول حتى تبلغ ذروتها في شهر أيار لكن هذه الأزمات لن تؤدّي الى حربٍ عالمية نووية او تقليدية ، بل ستكون حصيلة ارتدادات للاحدث في 2022 من مخاطر ازمات وفضائح.

وستشهد السنة المقبلة على الصعدة السياسية والدبلوماسية توتر وتازم وتنافر في المواقف والتخاصم

ماليا ستشهد السنة المقبلة ارتدادات سلبية على صعيد التداول المصرفي من خلال إرتفاع الفوائد وصعوبة القروض، وغلاء الاسعار على كافة الاصناف والمستويات من عقارات سلع وعمليات تجارية.

وفيما يتعلق بالازمة الاقتصادية التي خنقت العالم فانها مستمرة حتى عام 2024 ، وتحدثت عن انقلابات ومشاكل وكوارث سيعيشها العالم بطريقة محزنة!