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خبير أمريكي: 4 صواريخ من الغواصة الروسية تعادل قوة 160 هيروشيما

خبير أمريكي: 4 صواريخ من الغواصة الروسية تعادل قوة 160 هيروشيما
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