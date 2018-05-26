خبير أمريكي: 4 صواريخ من الغواصة الروسية تعادل قوة 160 هيروشيما

الغواصة الروسية "يوري دولغاروكي"

أثارت قدرة وقوة الغواصة الروسية "يوري دولغاروكي" اهتمام خبراء الأسلحة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس المشروع الإعلامي الخاص بالأسلحة النووية الأمريكية، غانس كريستنتن، إن زخة واحدة من صواريخ "بولافا" التي تطلق من هذه الغواصة تعادل قوة 160 قنبلة من تلك، التي رميت على مدينة هيروشيما اليابانية.

وأضاف الخبير الأمريكي في تغريدة على صفحته في "تويتر"، إن هذه الغواصة أطلقت 4 صواريخ من نوع "بولافا-30" في 20 ثانية، أي بمعدل 16 صاروخا في الدقيقة.

وأكد أن الزخة الواحدة المكونة من 4 صواريخ تعادل قوتها التدميرية 2.4 آلاف كيلوطن، مؤكدا أن هذا المؤشر يعادل 160 "هيروشيما".