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خبير إسرائيلي: 3 أسباب تقف خلف التصعيد الأخير في غزة

خبير إسرائيلي: 3 أسباب تقف خلف التصعيد الأخير في غزة
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