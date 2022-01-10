خبير روسي: المتحور الجديد من "دلتا" و"أوميكرون" مركب في مختبرات طبية

قالت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي يجمع بين سلالتي "دلتا" و"أوميكرون"، قد يكون مركبا من عدة عينات في مختبرات طبية.

واكتشفت مجموعة من العلماء المحليين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية في جامعة قبرص نوعًا جديدًا من سلالة فيروس كورونا، وهو مزيج من سلالات "دلتا" و"أوميكرون".

وقال رئيس المختبر، ليونتيوس كوستريكيس، الذي كان يرأس سابقًا المجلس الاستشاري العلمي لمكافحة الأوبئة التابع لوزارة الصحة القبرصية، للصحفيين يوم السبت إن الباحثين أطلقوا عليه اسم "دلتاكرون" (اسم يجمع بين دلتا وأوميكرون)

ووفقًا له، فإن "المتغير الجديد له أساس جيني مثل سلالة دلتا، ولكن في نفس الوقت عدد من الطفرات هو نفسه لسلالة أوميكرون".

وقال عالم الفيروسات: "وجدنا عددًا كبيرًا من الطفرات التي تم اكتشافها سابقًا فقط أثناء حالات الإصابة بسلالة أوميكرون".

ووفقا لكوستريكيس، فإن "سلالة أوميكرون تحتوي على 30 طفرة، تم تحديد 10 منها في عينات مأخوذة في قبرص".

وأضاف رئيس المختبر أنه "قد تم العثور على ما يسمى بسلالة الدلتاكرون في 25 عينة مأخوذة من الجزيرة، 11 منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإصابتهم بأعراض كوفيد -19، والباقي 14 عينة من سكان عاديين".