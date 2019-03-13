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خبير عسكري روسي: المدمرات الأمريكية تشكل تهديدا حقيقيا لنا

خبير عسكري روسي: المدمرات الأمريكية تشكل تهديدا حقيقيا لنا
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