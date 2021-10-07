خبير: متحور دلتا هو نهاية كورونا

قال عضو الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم، يفجيني كونين إن سلالة دلتا، التي تعتبر أشرس تحورات فيروس كورونا، وتهيمن حاليا بين سلالات الفيروس المستجد، تعتبر بمثابة القاعدة لتطور هذا الفيروس، قد تكون المتحور الأخير له.

دلتا نهاية كورونا

ومن المرجح أن يظل متحور دلتا مسيطرًا لفترة من الوقت إلا إذا توقف كورونا عن التطور وأشار كونين إلى أنه كلما تم تعديل الفيروس وفقًا للظروف الحالية، زادت صعوبة تطور السلالة، ومن المرجح أن يظل متغير دلتا من كورونا، الذي أصبح مهيمنًا في العالم في عدد السكان، بعد أن توقف عن التطور، نظرًا لأنه من الصعب بشكل متزايد على سلالة أكثر تعديلًا أن تتطور بشكل أكبر.

دلتا يسيطر

وأضاف بالقول: "هناك بالتأكيد نوع من الاستقرار فمتغير دلتا هو المسيطر لبعض الوقت وكلما تم تعديل الفيروس وفقًا للظروف الحالية، زادت صعوبة تطور السلالة هذه العملية معقدة بسبب التطعيم، الذي يتم تنفيذه بنشاط في جميع أنحاء العالم في هذه الحالة.. يركز العلماء على متغير فيروس كورونا الذي يخترق الدفاع المناعي"، مشيراً إلى أن ظهور مثل هذه السلالات يترافق ببعض الصعوبات، حيث من الصعب على الفيروس الحفاظ على قدرة عالية على الارتباط بالمستقبلات، وفي نفس الوقت "الهروب" من الأجسام المضادة.

وختم بالقول أنه لا يستطيع الجزم بأن الفيروس لن ينتقل إلى مستوى جديد من التطور، لكن العوامل المذكورة تشير إلى أن الوضع ليس في غاية السوء.