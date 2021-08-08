خبير مياه: منسوب النيل يواصل ارتفاعه عند الخرطوم

قال خبير المياه واستاذ الجيولوجيا عباس شراقي، أن التدفق العالي لمياه النيل الأزرق مستمر، مشيرا إلى أن منسوب النيل عند الخرطوم يواصل ارتفاعه.

وقال شراقي: "يواصل النيل الأزرق تدفقه عند الحدود السودانية الإثيوبية بإيراد 744 مليون متر مكعب، وهو أعلى من المتوسط (516 مليون متر مكعب)، رغم أنه أقل من أمس بـ 19 مليون متر مكعب، فى حين أن منسوب النيل عند الخرطوم واصل ارتفاعه إلى 16.86 متر، بزيادة 8 سم عن أمس".

وتابع قائلا: "التخزين الثاني (في سد النهضة) استمر من 4-18 يوليو 2021، وتوقف عند مرور الفيضان صباح اليوم التالى 19 يوليو عند منسوب 573 مترا، بتخزين 3 مليارات متر مكعب، ونظرا لزيادة تدفق النيل الأزرق عن معدله بحوالى 40% فان هذه المياه لم تستطع المرور كاملة من الممر الأوسط (عرض 250 مترا)، فقد تراكم حوالى 2 مليار متر مكعب مؤقتا، ليصبح إجمالي مخزون البحيرة حاليا حوالي 10 مليارات متر مكعب، عند منسوب 579 مترا، وسوف تعود إلى 8 مليارات متر مكعب مرة أخرى أوائل سبتمبر القادم، مع انخفاض معدل الأمطار".