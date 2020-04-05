خبير: وفيات كورونا في بريطانيا قد تتراوح بين 7 آلاف و20 ألفا

قال خبير بريطاني إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة قد يرتفع إلى ما بين 7 آلاف و20 ألفا، في ظل الإجراءات الحالية المتخذة لإبطاء انتشاره.

وأضاف نيل فيرجسون، الأستاذ في جامعة إمبريال كوليدج لندن، والذي ساعد في تحديد شكل استجابة الحكومة لتفشي فيروس كورونا: "كان لدينا منحنى ينمو تصاعديا من حالات العدوى والذي أوقفناه في مرحلة ما".

وتابع الأستاذ الجامعي المختص في علم الأوبئة في مقابلة ببرنامج آندرو مار، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "ليست لدينا حاليا القدرة على تحديد عدد من أصيبوا بالعدوى، سيأتي هذا مع اختبارات الأجسام المضادة، لذا فإننا نجري تقديرات إحصائية لهذا، وهي تقديرات تخضع لدرجة معينة من الشك".

وأضاف: "نعتقد أنها قد تكون عند أي نقطة بين نحو سبعة آلاف، أو أعلى كثيرا إلى ما يزيد قليلا عن 20 ألفا".

ومنذ بدء تفشي كورونا سجلت هناك 41903 حالة إصابة مؤكدة بهذا المرض في المملكة المتحدة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 4313.