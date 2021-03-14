خبير يحدد الفحوصات الطبية اللازمة بعد التعافي من كوفيد

قال دميتري دينيسوف مدير مؤسسة Helix للخدمات المخبرية، إنه يجب على الذين تعافوا من كوفيد-19، مراقبة عواقب المرض، وكذلك القيام بعدد من الاختبارات والفحوص الطبية.

وأكد الخبير في مقابلة صحفية، أنه يجب التحقق من مؤشرات الوضع الصحي ليس فقط لمن أصيبوا بمضاعفات بعد المرض، بل ولمن تلقوا العلاج في المنزل.

ودعا إلى إيلاء اهتمام خاص، لأعضاء الجسم التي يصيبها كوفيد -19.

لذلك، يجب إجراء فحص عام للدم، وإجراء تحليل بخصوص البروتين التفاعلي- C والفيريتين. ويجب كذلك على الذين تعافوا من المرض، فحص تخثر الدم، ومعايير الكبد والكلي وتقييم حالة عضلة القلب.

وأكد الطبيب، أن كل ذلك سيساعد في تكوين صورة موضوعية عن الحالة الصحية، وسيسمح بتجنب العملية الالتهابية المتبقية في الجسم، وفقر الدم وخطر تجلط الدم.

ولتحديد مدى استعادة الجسم لحيويته وعافيته بعد المرض، يجب التحقق من مستوى فيتامين د، ومستوى اللاكتات – الذي يظهر مدى النقص في الأكسجين.