خدمة المساج.. توقيف نساء بشقة مشبوهة في الكويت

أوقفت السلطات في الكويت 4 نساء يمارسن "أعمال منافية للآداب" داخل شقة مشبوهة في منطقة المهبولة.

وبعد مداهمة الشقة تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط المتهمات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل الشقة.

وأوضحت الصحيفة أن المداهمة تمت على إثر ورود معلومات عن تداول نشاط بائعات الهوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بالترويج لأنفسهن زاعمات أنهن يقدمن خدمة المساج.

وفي سياق آخر، ضبط رجال إدارة بحث وتحري شؤون الإقامة مكتب خدم وهميا بمنطقة جليب الشويخ يديره آسيويون وضبط به 4 نساء مسجل بحقهن قضايا تغيب.

كما قام قسم اللجنة الثلاثية بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وبالتنسيق من هيئة القوى العاملة بضبط 12 شخصا من الجنسيات الآسيوية مخالفين لقانون الإقامة والعمل.