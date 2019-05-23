خديجة جنكيز: اميركا خجولة من موقف ترامب

سجلت خديجة جنكيز التي تقدم نفسها على انها خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي،نوعا من الخجل لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي حيال جريمة قتل خاشقجي، بسبب عدم صدور مواقف حازمة بهذا الشأن وخاصة من طرف الرئيس الاميركي دونالد ترامب

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة انباء الأناضول، حيث زعمت وجود خشية سعودية من خاشقجي باعتباره شخصا مثقفا ومحبوبا، قالت جنكيز إن جمال لم يكن يعتقد أبدا أن بلاده تضمر له أي تهديد، بل كان يتحدث عن قضاياها بطريقة سلمية، حتى أنه أكّد، في أكثر من مرة، أنه ليس معارضا للرياض.

تتابع، "يبدو أنهم انزعجوا من القوة والمكانة التي يمثلها أو التي امتلكها جمال بمفرده، لأن قوته كانت تتزايد، وبالتالي كان من الواضح أن تصاعد مكانة وقوة جمال الاستراتيجية قد أزعجت البعض بالفعل.. والمؤسف أن جمال نفسه لم يكن يدرك مدى قوته".

جنكيز أوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أبدى موقفا قاسيا نوعا ما في الأيام الأولى بعد مقتل خاشقجي، بفعل الردود العالمية، ولكن تلك اللغة تغيّرت وحاول أن يخرج هذه الجريمة من السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول رفضها تلبية دعوة ترامب إلى البيض الأبيض، في تلك الفترة، قالت جنكيز: "لم أرد على الإطلاق أن تتحول هذه القضية إلى قضية إعلامية، وكما تعلمون فإن الإجراءات القضائية والسياسية جرت بشكل جيد في تركيا".

يشار الى ان خديجة تجولت في برلمانات اوربية وعالمية داعية الى فرض عقوبات على السعودية وتسليم المتورطين بقتل دمال خاشقجي لمحاكمة دولية