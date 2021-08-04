خروج عربة قطار عن القضبان في مصر

خرجت عربة من القطار عن قضبان السكة الحديد قبل دخول القطار محطة طما بشمال سوهاج.

وفي تفاصيل هذه الواقعة، فقد خرجت العربة رقم 7 من قطار رقم 188 الروسي "القاهرة – أسوان"، عن القضبان قبل دخول القطار محطة سكك حديد طما، ما تسبب في حالة من الهلع لدى ركاب القطار، كما أدى خروج العربة إلى انفصال عربتين عن القطار.

وتوجهت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث جرى الدفع بونش تابع للسكة الحديد، وتم رفع العربة ونقلها إلى خط التخزين والتحفظ عليها بمكان الواقعة، ودفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات، تحسبا لوجود مصابين، في حين أنه لم تقع أي إصابات، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، كما تم ضم العربتين إلى القطار واستأنف القطار رحلته.

وأصدرت النيابة العامة المصرية قرارا يقضي بالتحفظ على سائق قطار رقم 188 الروسي ومساعده،

وقررت النيابة التحفظ على سائق القطار ومساعده، تمهيدا للتحقيق معهما، كما تم التحفظ على العربة وفصل باقي عربات القطار عن القطار، واستأنف القطار رحلته بعد توقف لمدة 3 ساعات.