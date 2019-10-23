خريطة توضح الاتفاق الروسي- التركي.. والجيش السوري ينشىء 15 نقطة حدودية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا

وقالت وزارة الدفاع إن نقاط المراقبة سيتم إنشاؤها وفقا للاتفاق الروسي – التركي الذي تم التوصل إليه أمس الثلاثاء خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي أردوغان في سوتشي.

وبحسب الخريطة التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية فإن نقاط المراقبة للجيش السوري سيجري إنشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركي

كما نشر موقع تركي مختص خريطة لشمال سوريا، ترجم من خلالها بنود الإعلان الصادر عن الرئيسين الروسي والتركي

وأظهرت الخريطة مناطق تمركز الأطراف المختلفة، مضافا إليها التغيرات التي أدخلها الاتفاق الروسي - التركي الأخير، ووسمت المناطق التي يسيطر عليها حلفاء تركيا بالأخضر، فيما صبغت المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري بالأحمر!.

وميز اللون الأصفر في هذه الخريطة المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، كما وُضع اللون الأزرق على المناطق التي ستنسحب منها و"حدات حماية الشعب"الكردية

ويشير اللون الأسود في هذه الخريطة إلى المناطق التي تقرر، وفق إعلان سوتشي، أن تخليها قوات سوريا الديمقراطية خلال 150 ساعة، بما في ذلك مدن منبج وعين العرب (كوباني) وتل رفعت.