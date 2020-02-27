اردوغان يفتح طريق اللاجئين لاوربا بعد خسائر فادحه لقواته في ادلب

مني الجيش التركي بخسائر فادحة في الارواح والمعدات جراء تدخله في الشمال السوري ، الامر الذي دفع الرئيس رجب طيب اردوغان ليترأس اجتماعا امنيا وعسكريا موسعا لبحث العمليات في سورية

واعلن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" انه اجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحلف الناتو "ستولتنبرغ" مع ارتفاع وتيرة التوتر في إدلب السورية

وكشف مسؤول تركي رفيع ان بلاده قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء براً أو بحراً

ووفق المرصد السوري لحقوق الانسان فقد لقي اكثر من 34 جنديا تركيا مصرعهم في غارات على ادلب فيما قتل نحو 55 من حلفاءهم في المعارضة السورية

يأتي ذلك فيما عرضت قناة العربية صورا لمدرعات وناقلات جنود تركية متهالكة ومعطوبة قالت انها اصيبت في ادلب

وقالت مصادر تركية ان اردوغان ترأس اجتماعا امنيا في المجمع الرئاسي بانقرة، مشيرة الى مقتل 9 جنود فقط في هجوم للجيش السوري

في التفاصيل، أوضحت مصادر ميدانية أن عشرات الجنود الأتراك قتلوا في غارة استهدفت رتلا عسكريا في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب، الخميس.

كما أكدت أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مشاف في بلدة الريحانية التركية ومدينة أنطاكيا قرب الحدود السورية.

وفي وقت سابق قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا قلبت مسار الأحداث في محافظة إدلب السورية لصالحها.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أكاديمية السياسة لحزب "العدالة والتنمية" التركي في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "لولا دعم روسيا وإيران، لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الآن".

وتابع قائلا: "لا يمكننا اعتبار (رئيس النظام السوري بشار) الأسد صديقا لنا، وهو الذي قتل مئات الآلاف من مواطنيه".

وأردف الرئيس التركي: "ارتقى 3 شهداء من جيشنا في إدلب، لكن في المقابل تكبدت قوات النظام خسائر فادحة".