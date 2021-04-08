خسائر في صفوف الجيش السوري وغارات الاحتلال دمرت مخازن حزب الله

ذكرت وكالة سانا السورية للأنباء ان إسرائيل هاجمت أهدافا قرب دمشق وأن الدفاعات الجوية السورية اسقطت عددا من الصواريخ فوق الأحياء الجنوبية بالعاصمة ونقلت أن الهجوم ادى إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية

والاربعاء قالت مصادر سورية ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي.

وأفاد مصادر في سوريا، بسماع أصوات انفجارات قوية ترددت أصداؤها على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق.

وقالت إن أصوات الإنفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف جوية معادية

تفاصيل الهجوم الاسرائيلي

وقالت تقارير اعلامية من صحف الاحتلال الاسرائيلي ان الهجوم دمر بالكامل مستودع أسلحة وذخائر، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة جنود من الدفاع الجوي السوري، فضلا عن خسائر مادية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 12,56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مشيرا إلى أن "العدوان أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لموقع "الحرة" الاميركي إن "الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، ودمرت مستودع أسلحة والذخائر يعود لمقاتلين موالين لإيران، وتحديدا لحزب الله اللبناني".

وعما إذا كان القصف استهدف مواقع أخرى قال: "الإسرائيليون أطلقوا صواريخ متفرقة لإلهاء الدفاعات الجوية السورية، لكن على ما يبدو أن مستودع الأسلحة كان الهدف لأنه تم تدميره".

وأضاف أن المستودع يقع ضمن منطقة عسكرية، تم استهدافها من قبل، وتقع بين منطقتي جمرايا والديماس".

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وأكد عبد الرحمن أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في المستودع، وذكر بيان المرصد أنه "لم تُعرف جنسياتهم حتى اللحظة فيما إذا كانوا لبنانيين أم من جنسيات أجنبية من الميليشيات الموالية لإيران".

كما أشار عبد الرحمن إلى أن القصف طال إحدى البطاريات الدفاعية السورية، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود.

وكانت رويترز نقلت عن التلفزيون الرسمي أن الصواريخ أطلقت من اتجاه لبنان ومن اتجاه هضبة الجولان، فيما نقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية".

ولم يؤكد عبد الرحمن إن كانت الصواريخ انطلقت من فوق لبنان أو الجولان لكنه قال إن المنطقتين متقاربتين.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنه قصف خلال عام 2020 حوالى 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ عام 2011 تسبب في مقتل أكثر من 388 ألف شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.