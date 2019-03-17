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خصم نتانياهو في الانتخابات يطالب بتحقيق بعد اختراق هاتفه المحمول

خصم نتانياهو في الانتخابات يطالب بتحقيق بعد اختراق هاتفه المحمول
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