"خطأ فادح" يطيح بوزير النقل الجزائري

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان الخميس، ان الرئيس عبدالمجيد تبون أقال وزير النقل عيسى بكاي بسبب ارتكابه "خطأ فادحا" لم يكشف عنه النقاب.

واوضح البيان أنه "بعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن، أنهى اليوم الرئيس تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي".

وأوضح البيان أن الإقالة جاءت "لارتكاب بكاي خطأ فادحا خلال ممارسته مهامه".

وأضاف أن تبون "كلف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة".

ولم توضح الرئاسة طبيعة خطأ الوزير بكاي الذي يقود حقيبة النقل منذ يونيو/ حزيران 2021 وقبلها كان نائب وزير للتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.

ويعد بكاي ثاني وزير نقل يُقال من منصبه خلال عامين، إذ أنهى تبون في يناير/ كانون الثاني 2021، مهام وزير النقل لزهر هاني، على خلفية استيراد لوازم خاصة بالخطوط الجوية الجزائرية (حكومية)، حسب بيان للرئاسة آنذاك.

#هام#بيان

بعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبدالرحمان أنهى، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه، وكلّف السيد الرئيس وزير الأشغال العمومية السيد كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) March 10, 2022

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، أنهى الرئيس الجزائري مهام وزيرة الثقافة السابقة وفاء شعلال، وعين صورية مولوجي خلفا لها، دون ذكر أسباب القرار.

وكان الرئيس الجزائري قد عيّن عقب الانتخابات النيابية التي أجريت في يونيو الماضي، حكومة أبقت على نحو نصف وزراء سابقتها، إضافة إلى آخرين ينتمون لأحزاب فازت في الاقتراع.