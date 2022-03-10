  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. "خطأ فادح" يطيح بوزير النقل الجزائري

"خطأ فادح" يطيح بوزير النقل الجزائري

منشور 10 آذار / مارس 2022 - 11:48
عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان الخميس، ان الرئيس عبدالمجيد تبون أقال وزير النقل عيسى بكاي بسبب ارتكابه "خطأ فادحا" لم يكشف عنه النقاب.

واوضح البيان أنه "بعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن، أنهى اليوم الرئيس تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي".

وأوضح البيان أن الإقالة جاءت "لارتكاب بكاي خطأ فادحا خلال ممارسته مهامه".

وأضاف أن تبون "كلف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة".

ولم توضح الرئاسة طبيعة خطأ الوزير بكاي الذي يقود حقيبة النقل منذ يونيو/ حزيران 2021 وقبلها كان نائب وزير للتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.

ويعد بكاي ثاني وزير نقل يُقال من منصبه خلال عامين، إذ أنهى تبون في يناير/ كانون الثاني 2021، مهام وزير النقل لزهر هاني، على خلفية استيراد لوازم خاصة بالخطوط الجوية الجزائرية (حكومية)، حسب بيان للرئاسة آنذاك.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، أنهى الرئيس الجزائري مهام وزيرة الثقافة السابقة وفاء شعلال، وعين صورية مولوجي خلفا لها، دون ذكر أسباب القرار.

وكان الرئيس الجزائري قد عيّن عقب الانتخابات النيابية التي أجريت في يونيو الماضي، حكومة أبقت على نحو نصف وزراء سابقتها، إضافة إلى آخرين ينتمون لأحزاب فازت في الاقتراع.

كلمات دالة:الجزائرعبدالمجيد تبونعيسى بكاي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...