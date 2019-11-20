خطاب ملكي سعودي الأربعاء يحدد سياسة الدولة

يحدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ملامح سياسة الدولة الداخلية والخارجية في خطاب ملكي بعد ظهر الأربعاء في افتتاح أعمال السنة الرابعة والأخيرة من دورة مجلس الشورى السابعة.

ويأتي الخطاب “في ظل ظروف وأحداث متسارعة إقليمية ودولية بالغة الدقة”.

ويشمل الخطاب، وفقا لبيان صادر عن مجلس الشورى، مراجعة للمنجزات الوطنية الكبرى خلال العام المنصرم، وبيان موقف المملكة من الأحداث الإقليمية والعالمية، والسياسية والاقتصادية والأمنية.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة كبار المسؤولين في المملكة وعدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من رجال الصحافة والإعلام.