خطة أممية جديدة للانسحاب من مدينة الحديدة اليمنية

ارشيف

ستطرح الأمم المتحدة خطة جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة المضطربة عقب محادثات مع الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، بحسب ما أفاد المبعوث الدولي مارتن غريفيث.

وفي كانون الأول/ديسمبر تم الاتفاق على انسحاب القوات بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار تم التوصل إليه في السويد أثار الأمل للمرة الاولى منذ سنوات بالتقدم نحو انهاء الحرب التي دفعت اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وصرح غريفيث "عقب مناقشات بناءة مع الجانبين، تم احراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب طبقا لاتفاق الحديدة".

وقال إنه "سيتم تقديم التفاصيل العملانية إلى الأطراف في لجنة تنسيق الانسحاب للمصادقة عليها قريبا".

ولم يكشف بيان المبعوث الدولي عن تاريخ بدء الانسحاب، الذي يمكن أن يشكل الخطوة الأولى باتجاه خفض التصعيد.

وقال غريفيث إنه "يتطلع إلى المصادقة السريعة على الخطة".

وتم الاتفاق على إعادة الانتشار في كانون الأول/ديسمبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار واعتبر خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب المدمرة التي دفعت اليمن إلى حافة المجاعة.

وتم التوصل الى الاتفاق على الانسحاب على مرحلتين من المدينة وميناءي الصليف ورأس عيسى في 17 شباط/فبراير، في أول خطوة ملموسة نحو وقف التصعيد.

وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة إن الحوثيين يرفضون الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى على النحو المتفق عليه كجزء من المرحلة الأولى، بسبب مخاوف من أن تتحرك القوات المرتبطة بالتحالف الذي تقوده السعودية للسيطرة على هذه الاماكن.

ويجري غريفيث ورئيس لجنة تنسيق الانسحاب الدنماركي ميشيل لوليسغارد محادثات مع جميع الأطراف للتغلب على العقبات النهائية.

وتدخل حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن عامها الخامس بعد أيام، ويواجه ملايين المدنيين في البلاد جوعا ونقصا في المواد الأساسية. وقد تسبب النزاع بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وبدأت الحرب بين القوات الموالية للحكومة والمتمرّدين في 2014 إثر سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في البلد الفقير بينها العاصمة صنعاء.

وتصاعد النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية دعماً للحكومة في آذار/مارس 2015. ومذّاك، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلّة إنّ عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.