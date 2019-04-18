خطة أمنية عراقية جديدة لتأمين الحدود مع سوريا

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، أن القوات العراقية تستعد لتحضير خطة أمنية جديدة تؤمن حدوده مع سوريا.

وقال المصدر إن "الآليات التي ستتبعها الحكومة العراقية في تأمين حدودها مع سوريا، تكمن في المراقبة الجوية عبر الطيران العراقي، بالإضافة إلى نصب الكاميرات الحرارية، فضلا عن تسيير دوريات مستمرة على طول الشريط الحدودي".

وأضاف أن "العراق يُنسق مع الحكومة السورية لتأمين حدود البلدين"، مبينا أن "الحدود من جهة العراق مؤمنة بشكل كامل وتعمل الحكومة على أن تبقى آمنة، وإن حدثت اضطرابات في الجانب السوري أو خلافات بين الجيش هناك وقوات سوريا الديموقراطية".

وفي وقت سابق قالت السلطات العراقية إنها حشدت قوات على الحدود العراقية السورية، للرصد والمراقبة استعدادا لمواجهة كل التداعيات المحتملة، ومنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد.