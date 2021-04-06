خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان في مناطق خارج الخط الأخضر

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية التابعة لبلدية القدس، ستناقش غدًا الأربعاء، خطة لتوسيع الاستيطان في مناطق خارج الخط الأخضر، وتحديدًا حي "هار حوما" الاستيطاني في منطقة جبل أبو غنيم ما بين مدينتَي القدس وبيت لحم.



ووفقًا للصحيفة فمن المتوقع أن توافق اللجنة غدًا على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة ما بين حي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، إضافة إلى بناء حي آخر يضم أكثر من 2000 وحدة استيطانية لاحقًا بمنطقة "جفعات هاماتوس".



وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن البناء في هاتين المنطقتين سيعزل فعليًا قرية بيت صفافا عن باقي المناطق الفلسطينية، ضمن خطة هدفها تقسيم القدس في المستقبل بموجب أي اتفاق مع الفلسطينيين، مضيفةً أن هذا هو البناء الأول خارج الخط الأخضر في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

