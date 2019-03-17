خطة اسرائيلية لاحتلال غزة

رئيس الأركان الجديد يسرع في إجراءات الحرب على قطاع غزة

ذكر موقع "والا" العبري، أن الجيش الإسرائيلي رفع لمجلس الوزراء المصغر الكابينيت خطة لإعادة احتلال قطاع غزة في أي حرب مقبلة، وأن الكابينيت صادق على الخطة.

وحسب الموقع العبري، فإن الخطة تبلورت في عهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، وصادق عليها رئيس أركان الجيش الحالي أفيف كوخافي.

وأضاف الموقع أن رئيس الأركان الجديد يسرع في إجراءات الحرب على قطاع غزة، والمصادقة على الخطة لم تكن ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب ليلة الخميس.

ونقل الموقع عن كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل قولهم "إن حماس قد تشعل المنطقة وتتوجه نحو مواجهة كبيرة، في حال فشل مباحثات التهدئة".

وأكد الموقع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتمنى رؤية حماس راكعة، بعد حرب أو ضغط داخلي يؤدي إلى تسليم الحكم بغزة للسلطة الفلسطينية بلا شروط.

وأفاد الموقع بأن الخطة تتضمن بالإضافة إلى احتلال القطاع، الإضرار الشديد بحركة حماس وقدرتها على التعافي من آثار الضربة، لحين التوصل إلى حل سياسي مستقر ومتفق عليه.