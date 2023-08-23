خطة لزرع مليون مستوطن في الضفة الغربية

كشفت مصادر موثوقة عن خطة يعدها قادة المستوطنين تحت غطاء من السرية، منذ أكثر من عام، تهدف إلى زرع مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية بحلول عام 2050.

تم صياغة المبادئ الأساسية لتحقيق هذا الهدف للمستوطنين خلال نقاش مكثف ومستفيض في المؤتمر المركزي السنوي لقادة المستوطنات الذي عُقد قبل نحو 10 أشهر.

وشارك في هذا النقاش المئات من رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تم التفاوض حول خطتهم دون الكشف عن الجهة التي وضعتها، فيما قام فريق تخطيط متخصص بتجميع وصياغة الخطة الكاملة.

بناء مدن جديدة

الخطة تتضمن عدة مكونات أساسية تشمل تكثيف البناء في بعض المستوطنات القائمة وتحويلها إلى مدن كبيرة.

كما تشمل بناء مدن جديدة من الصفر وتوسيع شبكة النقل بواسطة إنشاء خطوط القطار ومطار جديد.

ومن المقرر أيضًا إنشاء مستشفيات متقدمة في وسط الضفة الغربية بالإضافة إلى بناء مناطق صناعية حديثة.

يُعد العمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة بالفعل قيد التنفيذ منذ أكثر من عام، حيث تم وضع دراسات دقيقة لتقييم جدوى توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء مدن ومستوطنات جديدة.

وتتضمن هذه الدراسات أيضًا إنشاء البنية التحتية الضرورية لضمان تحقيق هدف زراعة مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية.

تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية

تعتبر هذه الخطة رؤية طويلة المدى لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية بشكل كبير، وهي خطوة تثير تساؤلات كبيرة وتوترات دولية.

يتوقع أن تكون هذه الخطوة محورًا للنقاش والتصاعد في الأشهر والسنوات المقبلة، مع تأثيراتها المحتملة على عملية السلام في المنطقة.

