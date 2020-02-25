خطط اسرائيلية لبناء 46 ألف وحدة استيطانية في الضفة

يأتي هذا الإعلان قبيل الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

أعلنت وزيرة إسرائيلية، إعداد خطط لبناء 46 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا العدد سيتضاعف 3 مرات، بعد تنفيذ صفقة القرن المزعومة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن وزيرة البناء والإسكان الإسرائيلية يفعات شاشا بيطون، قولها “أصدرت تعليمات إلى فرق التخطيط في الوزارة لإعداد خطط لتوسيع التجمعات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لدينا حاليا خطط لبناء 46 ألف وحدة سكنية”.

وأضافت في مؤتمر انعقد الثلاثاء في القدس الغربية “هذا العدد سيزداد ثلاثة أضعاف بعد بدء تنفيذ صفقة القرن”.

وبدأت الاثنين،ـ طواقم إسرائيلية وأمريكية، العمل على ترسيم خرائط الضفة الغربية لتحديد المناطق التي ستضمها إسرائيل في إطار صفقة القرن المزعومة.

وجاء إعلان الوزيرة الإسرائيلية بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قراره بناء 3500 وحدة استيطانية، في المنطقة المعروفة ب”E1″ الى الشرق من مدينة القدس الشرقية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع الماضي قرار بناء 2200 وحدة استيطانية في مستوطنة “هار حوماه” المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي القدس الشرقية، و3000 وحدة استيطانية لإقامة مستوطنة “جفعات هامتوس” على أراضي بلدة بيت صفاف، جنوبي القدس.

وتأتي هذه الإعلانات عشية الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

مواجهات

الى ذلك، أُصيب 56 فلسطينيا بجراح وحالات اختناق الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوة إسرائيلية في الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحافي، إن طواقمها تعاملت مع 6 مصابين بجراح بينهم مصاب بالرصاص الحي، و5 مصابين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت في الأغوار الشمالية، تم نقلهم للعلاج في المستشفى.

وأوضح البيان أن الطواقم الطبية تعاملت مع 50 مصابا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم 8 مصابين نقلوا للعلاج في المستشفى، فيما تم التعامل مع البقية ميدانيا.

وحدثت المواجهات، عقب تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بصفقة القرن الأمريكية المزعومة في الأغوار الشمالية، مستخدما الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية منعت عشرات المشاركين من الوصول لمنطقة بردلا، حيث كان النشطاء ينوون زراعة الأشجار.

ومساء السبت، أعلن نتنياهو، أن الفريق الأمريكي الإسرائيلي بدأ بوضع “خريطة دقيقة” لضم أجزاء في الضفة الغربية بموجب “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”، قال نتنياهو “نحن في خضم عملية رسم خريطة للأراضي التي ستكون جزءًا من إسرائيل وفقًا لخطة ترامب”، مضيفا أن “هذا الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، سننتهي من ذلك في غضون أسابيع قليلة”.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي بواشنطن “صفقة القرن”، بحضور نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

