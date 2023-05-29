اختطاف موظف سعودي لدى الخطوط الجوية السعودية في لبنان

اعلنت مصادر امنية لبنانية عن اختفاء مواطن سعودي ليلة السبت الماضي يعمل في الخطوط الجوية السعودية, واشارت الى انه تعرض للخطف وان الخاطفين طالبو بفدية قيمتها 400 ألف دولار أميركي لاطلاق سراحه

واعلنت تقارير سعودية ولبنانية ان المواطن السعودي اختطف الساعة الـ 3 صباح السبت في منطقة البيال ببيروت وهو مقيم في بلدة عرمون حيث قام 4 أشخاص بلباس عسكري بتنفيذ العملية

واشارت مصادر اعلامية سعودية الى ان خاطفي المواطن السعودي أجروا اتصالا من الضاحية الجنوبية وارسلو مطالبهم عبر رسائل صوتية

ولفتت الى ان الاجهزة الامنية اللبنانية استفرت قواتها من دون القدرة على تحديد مكان المواطن السعودي المختطف حتى الآن

وتم العثور على سيارة الضحية في منطقة البقاع ، ووفق قناة العربية فقد تعمد خاطفو المواطن السعودي التمويه لتشتيت الأجهزة الأمنية

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اكد ان الاجهزة الامنية تتابع قضية المواطن السعودي المختطف واكد ان هذه الجريمة تمس بعلاقة لبنان مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية

وكشف الوزير مولوي عن رصد هاتف المواطن السعودي المختطف في أكثر من منطقة ببيروت وقال ان الوزارة تحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية واكد ان بيروت لن تترك قضية اختطاف المواطن السعودي تمر دون حساب رادع

في الاثناء علم ان السفارة السعودية اصدرت تعليمات لموظفيها بعدم الخروج للشارع

