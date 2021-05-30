خطف 200 طفل من مدرسة قرآنية في نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية اليوم الأحد إن مسلحين اختطفوا عشرات الأطفال من مدرسة قرآنية في شمال البلاد.

وثمة مخاوف من أن عدد المخطوفين يصل إلى 200 طفل.

وهاجم مسلحون مدرسة ساليهو تانكو الإسلامية في بلدة تيجينا، بولاية النيجر شمالي نيجيريا.

وبحسب متحدث شرطي، انتشرت عناصر الشرطة في المنطقة للبحث عن المخطوفين وانقاذهم.

وقالت الشرطة في بيان إن “قطاع طرق مسلحين فوق دراجات نارية اقتحموا بلدة تيجينا… وفتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي، واختطفوا عددا لم يتم التأكد منه بعد من الأطفال”.

وأشارت وسائل إعلام نيجيرية أن المسلحين اختطفوا ما يصل إلى 200 طفل.

واختطف مسلحون 27 طالبا، وقتلوا أحدهم، في عملية بنفس المنطقة شباط/فبراير. (د ب أ)