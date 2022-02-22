خطوات تصعيدية للأسرى الإداريين المرضى في "عوفر"

قرر المعتقلون الإداريون المرضى في سجن "عوفر" الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقاطعة الدواء احتجاجاً على اعتقالهم الإداري والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

واعتبر نادي الأسير الفلسطيني، أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق خطة عمل ستشمل كافة السجون، في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال المستمرة لليوم الـ53 على التوالي.

بعد ٩ أيام عن امتناع الأسرى الإداريون المرضى عن الدواء في مجدو، يعلن الأسرى الإداريون المرضى في عوفر البدء بالامتناع عن الدواء.#معركة_السجون — سُهَادْ 𓂆 (@itsnotsuhad) February 22, 2022

بدورها، دعت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال "كافة أبناء شعبنا للقيام بالفعاليات الشعبية المساندة للأسرى بشكل عام وللأسرى الإداريين بشكل خاص"، مطالبةً "كافة مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية المعنية بتفعيل هذه القضية".

الأسرى الإداريون يمتنعون عن محاكم الاحتلال لليوم ٥٣.



الأسرى الإداريون المرضى في "مجدو" يمتنعون عن الدواء لليوم التاسع.



الأسرى الإداريون المرضى في عوفر يبدؤون اليوم امتناعهم عن الدواء.#معركة_السجون

#معركة_الأسرى — ق.ض 𓂆 (@jalestinian) February 22, 2022

وأفادت وسائل اعلام ، منذ يومين باستنفار أمني داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى إنّ السلطات هددت بمزيد من الإجراءات بحق الأسرى.

يُشار إلى أنّه ومن ضمن الأسرى الإداريين 4 قاصرين وأسيرة هي شروق البدن. وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وخاض نحو 60 أسيراً ومعتقلاً إدارياً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداري.