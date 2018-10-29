خطيبة خاشقجي تطالب بتقديم كل المسؤولين عن قتله إلى العدالة

خديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي

قالت خديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي إن السلطات السعودية مسؤولة عن قتله وإنه يجب على المملكة إعلان تفاصيل أكثر حتى يمكن محاكمة المسؤولين عن ذلك.

وطالبت خديجة بتقديم كل المسؤولين عن تنفيذ وإصدار الأمر بقتله إلى العدالة ومعاقبتهم.

وقالت جنكيز، خلال مقابلة أجرتها معها رويترز، إن اغتيال خاشقجي “حدث داخل القنصلية السعودية وبالتالي فإن السلطات السعودية تعرف ما حدث على الأرجح”، مشيرة إلى أنها لا تعرف من المسؤول النهائي عن قتله.

وكان خاشقجي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 3 أكتوبر/ تشرين الأول لإتمام معاملة تتعلق بزواجه، فيما كانت خديجة تنتظره في الخارج.

وظل مصير خاشقجي مجهولا إلى أن أقرت السلطات السعودية بعد مرور 3 أسابيع بمقتله داخل القنصلية، لكنها لم تكشف عن مكان جثته حتى اليوم.

وكانت خطيبة خاشقجي طالبت الرياض بالكشف عن مكان جثة خطيبها، في تغريدات، نشرتها في وقت سابق.

وقالت خديجة إن الأسرة المالكة السعودية لم تتصل بها منذ وقوع الجريمة. فيما عبرت عن خيبة أملها في رد فعل الولايات المتحدة، وقالت ” أصبت بخيبة أمل. على ترامب ضمان تحقيق العدالة”.

وفي مقابلة مع “سي إن إن ترك”، يوم الجمعة الماضي، قالت خديجة إن خاشقجي لم يكن يتصور أن تستجوبه السلطات السعودية أو تعتقله في تركيا، رغم قلقه من احتمال حدوث توتر لدى زيارته القنصلية في اسطنبول.