خطيبة خاشقجي تنتقد موقف الإعلام الأوروبي من جريمة قتله

انتقدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، موقف الإعلام الأوروبي من جريمة قتله.

جاء ذلك في كلمة لها، الاثنين، خلال جلسة خاصة عن جريمة قتل خاشقجي، عقدها مركز فكري إيطالي، بالعاصمة روما.

وقالت خديجة إن الإعلام الأوروبي لم يبد ردة فعل على جريمة مقتله.

وأفادت بأن زملاء المهنة الإيطاليين لجمال، لم يكلفوا أنفسهم عبء تعزيتها على مقتله.

وأكدت على دور تركيا في كشف ملابسات الجريمة، واصفة إياه بـ"المهم".

وأضافت خديجة أن المجتمع الدولي، خصوصا أوروبا، لم يتأثر بمقتل خاشقجي، مردفة بأن "قتل شخص داخل قنصلية بلاده ليست جريمة عادية".

من جانبه، ذكر مدير منظمة العفو الدولية (أمنستي) بإيطاليا، غياني روفّيني، خلال الجلسة، أن "السعودية دولة بطلة في انتهاك حقوق الإنسان".

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.