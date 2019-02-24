خطيب المسجد الأقصى يدعو للتواجد داخل المسجد لحماية باب الرحمة

قال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، صباح الأحد، إن الاحتلال يريد من اعتقال شيوخ المسجد الأقصى التصعيد وتوتير الأجواء داخل المسجد والمدينة.

وأوضح الشيخ صبري في حديث مع “القدس العربي”، أن اعتقال الاحتلال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب ونائبه الشيخ ناجح بكيرات، و100 آخرين يؤكد نيته التصعيد ضد المسجد، مضيفا أنه تم تعيين محامٍ لمتابعة قضيتهما، ولغاية الآن لم يتضح مصيرهم.

وأشار الى ان إسرائيل، من خلال هذا التصعيد لا تريد الاعتراف بحقنا بمصلى باب الرحمة، ويؤكد الأطماع العدوانية ضد الأقصى انطلاقا من باب الرحمة، لذلك لدينا مخاوف بإعادة إغلاق المكان مجددا.

ودعا صبري المواطنين بالتواجد داخل المسجد الأقصى لحماية باب الرحمة.

ويشهد المسجد الأقصى منذ الأسبوع الماضي، توترا كبيرا عقب قيام سلطات الاحتلال بوضع سلسلة حديدية على البوابات الخارجية لباب الرحمة، وهو ما دفع المصلين إلى خلع البوابات وإعادة فتح الباب المغلق منذ 16 عاما، حيث أدوا الصلوات داخل باحاته.