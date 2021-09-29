خط مباشر للطيران بين اسرائيل والبحرين

في خطوة جديدة ضمن إطار تطبيع العلاقات بين البحرين واسرائيل، يفتتح البلدين غدا الخميس، خطا مباشرا للطيران بينهما.

وتقوم شركة الطيران البحرينية "غولف إير" (Gulf Air)، بتنظيم الرحلات بين البحرين واسرائيل، بمعدل رحلتين اسبوعيا.

ونقل بيان للخارجية الإسرائيلية عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدان رول، الذي سيفتتح خط الطيران، قوله إن "البحرين هي وجهة تجارية هامة بالنسبة لدولة إسرائيل، وافتتاح خط الطيران بين الدولتين خطوة استراتيجية هامة، ستسهم كثيرا للاقتصاد الإسرائيلي وكذلك للسياحة الوافدة والمغادرة، لأن هذه وجهة تسمح برحلات جوية رخيصة ومريحة أكثر إلى الشرق (الاقصى)".

نائب وزير الخارجية @idanroll يدشن خط طيران بين 🇮🇱 و🇧🇭 ظهر غد: "البحرين مقصد اعمال هام بالنسبة لدولة 🇮🇱 وتدشين خط طيران بين البلدين خطوة استراتيجية هامة ستساهم في اقتصاد اسرائيل وحركة السياح ذهابا وايابا. يدور الحديث عن رحلات اضافية تربطنا بالشرق وتوثيق العلاقات مع دول الخليج" pic.twitter.com/mNazngmOJJ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 29, 2021

وأضاف رول أن "هذه خطوة هامة أخرى في توثيق العلاقات مع دول الخليج في إطار اتفاقيات أبراهام، التي ستحقق خطوات تعاون أخرى في مجالات عديدة".

يذكر أن إسرائيل وقعت مع البحرين والإمارات في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقات تطبيع، ولحق بهما فيما بعد المغرب والسودان.