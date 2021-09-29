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خط مباشر للطيران بين اسرائيل والبحرين

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:37
 إسرائيل وقعت مع البحرين والإمارات في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقات تطبيع
 إسرائيل وقعت مع البحرين والإمارات في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقات تطبيع

في خطوة جديدة ضمن إطار تطبيع العلاقات بين البحرين واسرائيل، يفتتح البلدين غدا الخميس، خطا مباشرا للطيران بينهما.

وتقوم شركة الطيران البحرينية "غولف إير" (Gulf Air)، بتنظيم الرحلات بين البحرين واسرائيل، بمعدل رحلتين اسبوعيا.

ونقل بيان للخارجية الإسرائيلية عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدان رول، الذي سيفتتح خط الطيران، قوله إن "البحرين هي وجهة تجارية هامة بالنسبة لدولة إسرائيل، وافتتاح خط الطيران بين الدولتين خطوة استراتيجية هامة، ستسهم كثيرا للاقتصاد الإسرائيلي وكذلك للسياحة الوافدة والمغادرة، لأن هذه وجهة تسمح برحلات جوية رخيصة ومريحة أكثر إلى الشرق (الاقصى)".

وأضاف رول أن "هذه خطوة هامة أخرى في توثيق العلاقات مع دول الخليج في إطار اتفاقيات أبراهام، التي ستحقق خطوات تعاون أخرى في مجالات عديدة".

يذكر أن إسرائيل وقعت مع البحرين والإمارات في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقات تطبيع، ولحق بهما فيما بعد المغرب والسودان.

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