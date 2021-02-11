خفتر يلتقي المنفي ويحدد موقفه من الحكومة الليبية

اعلن قائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر دعمه لعملية السلام في البلاد وسعيها للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

واكد المشير الليبي المتمرد على موقفه خلال اجتماع عقده في مكتبه في بنغازي اليوم الخميس مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، الذي وصل المدينة في وقت سابق اليوم قادما من أثينا.

عبر حفتر عن دعم الجيش للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان المنفي تعهد فور انتخابه بأن يكون المجلس الرئاسي ممثلا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء، مجددا التزامه بمواعيد الانتخابات في ديسمبر، وإنجاز المصالحة الوطنية.

#القياده_العامة / الرجمة



استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد ؛ حيث تم خلال هذا اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام pic.twitter.com/xsVGgGsajs — عاجل ارض الشريف (@AJELArdalsharif) February 11, 2021

وحطت طائرة تابعة للخطوط الإفريقية وعلى متنها المنفي في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.

يتألف المجلس الرئاسي الجديد من محمد المنفي رئيسا وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني، فيما يترأس عبدالحميد دبيبة الحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وكان المنفي تعهد فور انتخابه بأن يكون المجلس الرئاسي ممثلا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء، مجددا التزامه بمواعيد الانتخابات في ديسمبر المقبل، وإنجاز المصالحة الوطنية.

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