خفتر يلتقي المنفي ويحدد موقفه من الحكومة الليبية

اعلن قائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر دعمه لعملية السلام في البلاد وسعيها للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.
واكد المشير الليبي المتمرد على موقفه خلال اجتماع عقده في مكتبه في بنغازي اليوم الخميس مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، الذي وصل المدينة في وقت سابق اليوم قادما من أثينا.
وكان المنفي تعهد فور انتخابه بأن يكون المجلس الرئاسي ممثلا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء، مجددا التزامه بمواعيد الانتخابات في ديسمبر، وإنجاز المصالحة الوطنية.
#القياده_العامة / الرجمة— عاجل ارض الشريف (@AJELArdalsharif) February 11, 2021
استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد ؛ حيث تم خلال هذا اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام pic.twitter.com/xsVGgGsajs
وحطت طائرة تابعة للخطوط الإفريقية وعلى متنها المنفي في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.
وكان المنفي تعهد فور انتخابه بأن يكون المجلس الرئاسي ممثلا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء، مجددا التزامه بمواعيد الانتخابات في ديسمبر المقبل، وإنجاز المصالحة الوطنية.